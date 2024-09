Ricci tra i migliori al mondo per gestione della palla sotto pressione

L’avvio di stagione di Samuele Ricci è stato, senza ombra di dubbio, il migliore della sua carriera. Sia in Nazionale che con la maglia del Torino, il centrocampista ha sciorinato prestazioni di alto livello, ed è notevolmente migliorato in tutti gli aspetti: interdizione, posizionamento, inserimenti e possesso palla. Proprio rispetto a quest’ultimo parametro, il rapporto settimanale del CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi), ha stilato una classifica dei migliori centrocampisti del mondo, dal punto di vista della gestione del pallone sotto pressione. Il dato esterna la percentuale relativa proprio al possesso in condizioni di pressing, situazione molto usuale per un centrocampista moderno. Al secondo posto, in mezzo a campioni di indiscusso livello, compare proprio il nome di Samuele Ricci (92.5%). Al primo posto spicca Joshua Kimmich (95.8%), e dopo l’italiano vi è Rafael Carioca del Tigres (92.2%). Quarto posto per il francese del Real Madrid Tchouameni (92%). Per trovare un altro “italiano”, dobbiamo scendere al nono posto, in cui troviamo il regista del Napoli Lobotka (90.8%).

Foto: Instagram Ricci