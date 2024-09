Ricci sull’Italia: “Stiamo lavorando bene, siamo un bel gruppo. La vittoria contro la Francia fa bene a tutti”

Samuele Ricci ha parlato della sfida contro la Francia, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : “E’ andata bene e sono felice perché – ha commentato il centrocampista del Torino – all’inizio l’emozione era tanta. Siamo partiti con il freno a mano tirato, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo messo in campo tutte le nostre qualità. L’1-0 subito dopo dieci secondi ci ha dato una svegliata e abbiamo tirato fuori la personalità. I centrali hanno disputato una grande prestazione perché si inserivano sulla mia linea e mi davano una mano nella costruzione. E’ stata la chiave, insieme ai cambi di gioco. Stiamo lavorando bene e stiamo creando davvero un bel gruppo. Adesso bisogna avere continuità. Il primo pensiero dopo il successo? Agli italiani: meritavano una rivincita dopo l’Europeo. Questo successo fa bene a tutti perché il calcio rappresenta molto per il nostro Paese. Anche io sono tifoso e so cosa si prova quando si vince. Non mi devo sentire e non mi sento il regista titolare – ha frenato -. So come funziona il calcio: basta poco per tornare indietro. Bisogna pensare partita dopo partita e cercare di migliorare sempre”.

Foto: Instagram Ricci