Ricci: “Questa vittoria è la risposta del gruppo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Samuele Ricci, ha così parlato dopo il successo per 1-0 in casa della Fiorentina: “Abbiamo risposto bene dopo aver fatto male con lo Spezia, questa vittoria è la risposta del gruppo. Meritavamo questa vittoria. sapevamo che nel secondo tempo avremmo sofferto di più dopo l’ottimo primo tempo, ma siamo molto contenti per la prestazione di oggi. Il mio voto? Dò un voto molto positivo alla squadra, ma ora dobbiamo pensare a prepararcci al meglio per Empoli. L’obiettivo stagionale? Dobbiamo pensare passo dopo passo, non pensiamo in grande”.

Foto: Instagram Ricci