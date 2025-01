Ricci: “Potevamo vincere, ma siamo soddisfatti. Rinnovo? Ha un valore altissimo”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista e capitano del Torino Samuele Ricci ha parlato del buon pareggio rimediato in 10 contro la Fiorentina, chiosando poi sul rinnovo di contratto fino al 2028 e sul futuro.

“Pareggi come questo o quello con la Juve ci portano molta autostima. Stiamo attraversando un momento non bellissimo ma in queste ultime partite si sono cose diverse e lo percepiamo che ci crediamo tutti nel riprendere tre punti che mancano da troppo. Cosa ci sta mancando? Difficile dire di preciso. Sicuramente la determinazione c’è, spesso si tratta di episodi. L’importante era rimanere in partita, ce lo siamo detti tra primo e secondo tempo. Potevamo pure vincere ma per come si era messa siamo soddisfatti”.

La fascia da capitano e il rinnovo: “La fascia sicuramente è un onore, oggi sono arrivate anche le 100 presenze. Adesso bisogna continuare così, io cerco di essere più leader possibile ma dobbiamo esserlo tutti. Sono molto contento di essere il capitano di questo club e cercherò sempre di dare il massimo. Il rinnovo ha un valore altissimo, significa che c’è la fiducia del club”.

Sul futuro: “Dove mi vedo l’anno prossimo? Che domanda… (ride, ndr). No, capisco la domanda però è difficile parlare delle prossime stagioni, pensiamo a finire questa nel miglior modo. Bisogna pensare tutti al presente. Milan e Manchester City? Non ci penso, è un po’ che gioco e ho imparato a conoscere l’ambiente. Quando le cose vanno bene arrivano gli accostamenti, mi era successo anche all’Empoli… Però devi rimanere con i piedi per terra, ci sono sempre chiacchiere sui giornali e sui social, una tira l’altra. Bisogna pensare a giocare, divertirci e migliorare giorno dopo giorno”.

La possibilità in passato di vestire la maglia della Fiorentina: “Confermo che c’era un interesse ma ero molto piccolo, 10-11 anni… Ricordo che mi avevano invitato a vedere l’ambiente, poi però ho deciso per Empoli perché per me era più vicino. Penso sia stata la decisione migliore”.

Foto: Instagram Torino