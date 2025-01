Ricci per Adams, Torino avanti 1-0 sul Cagliari all’intervallo

Il Torino conduce 1-0 sul Cagliari al termine della prima frazione di gioco allo Stadio Olimpico Grande Torino. in vantaggio contro il Cagliari. Bellissima azione dei granata al minuto 6, con Vlasic che lancia sulla destra Lazaro, sovrapposizione interna di Ricci, che entra in area e serve al centro Che Adams. Controllo e bolide sotto la traversa, alle spalle di un incolpevole Caprile per l’1-0. Meglio i granata in questa prima parte di gara che hanno sfiorato il raddoppio in più occasioni, ma Caprile ha difeso molto bene la propria porta.

Foto: Instagram Torino