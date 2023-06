Ricci: “Juric mi ha completato come calciatore”

Dal ritiro dell’U21 ha parlato Samuele Ricci. Ecco le sue parole: “Da quando sono al Toro mi sento maturato come ragazzo e come calciatore e devo dire grazie anche al mister: quando ho avuto la possibilità di trasferirmi ero un po’ scettico sul modulo, non mi sentivo adeguato, invece Juric mi ha completato come calciatore. Abbiamo sensazioni positive, almeno guardando a come ci siamo allenati e a quanto siamo uniti fuori dal campo, siamo carichi e abbiamo lavorato alla grande: ormai siamo un gruppo che si conosce da tempo”.

Foto: Ricci, Twitter Torino