Ricci: “Juric e Vanoli mi hanno aiutato molto. Successo contro la Francia? Indimenticabile come la vittoria allo Stadium con l’Empoli”

Samuele Ricci, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza al Torino: “Il Torino mi ha aiutato tantissimo – ha commentato -. Sia il lavoro di Juric sia quello di Vanoli. Il gioco della scorsa stagione mi ha completato dal punto di vista fisico, dell’interdizione e della manovra. Quest’anno il calcio di Vanoli è un po’ diverso: da mezzala ho più possibilità di inserirmi e sono contento perché nelle prime tre giornate abbiamo ottenuto ottimi risultati”. Cosa rappresenta per Ricci la vittoria al Parco dei Principi contro la Francia? “Rimarrà indimenticabile insieme all’esordio in Nazionale o alla vittoria allo Juventus Stadium alla seconda partita con l’Empoli in A. Per un ragazzo come me giocare questi incontri è tanto, anche se so che devo crescere ancora”.

Foto: Instagram Ricci