Ricci: “Grazie per tutto Empoli e grazie Torino per la fiducia”.

“Grazie all’Empoli per tutto ciò che mi ha dato. E grazie al Presidente Cairo e alla società per questa grande fiducia”. Sono queste le prime parole in maglia granata del neo acquisto Ricci.

“Sono venuto al Toro per fare grandi cose – ha dichiarato davanti alle telecamere del canale ufficiale del Torino – Ho scelto il Torino proprio perché ritengo che sia questo l’ambiente giusto per un ragazzo che voglia migliorarsi. Dal presidente Cairo e dal direttore Vagnati, ma anche da numerosi tifosi, ho avvertito grande stima: li ringrazio e cercherò di ripagare loro sul campo. Desidero ringraziare l’Empoli per tutto quello che mi ha dato, è stata casa mia per oltre dieci anni. Adesso guardo avanti, com’è giusto che sia”.

FOTO: sito ufficiale Torino