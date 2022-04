Ricci: “Essere al Torino mi permetterà di colmare le mie lacune”

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Cerco di fare al meglio quello che mi chiede il mister giorno dopo giorno. In allenamento lavoriamo sulla mia fase di non possesso, non devo perdere l’uomo perché essendo abituato a lavorare sulle linee di passaggio alle volte mi capita, comportando così un’occasione per l’avversario. Ho preso sin da subito in considerazione l’ipotesi Torino, perché la vedevo con un mettersi alla prova, che in una carriera è fondamentale. Essere qui mi permetterà di colmare le lacune che ho come calciatore“.

Foto: Twitter Torino