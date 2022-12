Ricardo Rodriguez: “Spiace che l’Italia non sia al Mondiale. Nessuno avrebbe immaginato che Jorginho potesse sbagliare due rigori decisivi”

L’esterno del Torino e della Nazionale svizzera, Ricardo Rodriguez, ha parlato a La Repubblica, dove si è espresso anche sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale.

Queste le sue parole: “Mi spiace sinceramente che l’Italia non sia al Mondiale. È assurdo che una squadra che ha vinto 4 Coppe del Mondo non ci sia. Ovvio noi ne siamo felici visto che ci siamo noi al loro posto, e poi ai playoff è sempre una lotteria. Nessuno avrebbe scommesso su di noi, ma noi sapevamo di essere forti. Non eravamo certi che saremmo finiti davanti all’Italia, ma eravamo sicuri che non ci avreste fatto un mazzo così. Però che Jorginho sbagliasse due rigori decisivi no, questo non poteva immaginarlo nessuno”.

Poi parlando della possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta: “Anche nel 2018 eravamo nel girone col Brasile e la Serbia ma siamo passati noi”.

Foto: twitter Torino