Ricardo Rodriguez saluta il Torino: “Un grazie speciale a Juric e ai tifosi”

Ricardo Rodriguez, che da poche ore è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Betis, ha salutato i suoi ex tifosi del Torino con un lungo post sul proprio profilo instagram: “Cari tifosi, è il momento di dirvi addio ma prima voglio ringraziarvi di cuore. Un ringraziamento speciale va a Mister Juric, a tutto il suo staff e a tutti i miei compagni di squadra. Mi avete aiutato a migliorare dal punto di vista sportivo e mi avete arricchito umanamente. La vostra fiducia ed il vostro sostegno mi hanno sempre stimolato a fare del mio meglio. Porterò sempre nel mio cuore il ricordo di questi anni trascorsi in questo grandissimo club. (Ricorderò tutti i momenti trascorsi in campo, le vittorie e anche le sconfitte.) Grazie di tutto!”.

Foto: instagram Ricardo Rodriguez