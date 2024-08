Ricardo Rodriguez, Inter mai in corsa. Il Betis al traguardo 10 giorni dopo

Ricardo Rodriguez viaggia spedito verso il Real Betis Siviglia: diversi portali svizzeri in mattinata hanno dato l’operazione in stato avanzato per il difensore che si è svincolato dal Torino, con visite programmate e accordo per un biennale. Confermata la nostra esclusiva di circa 10 giorni fa quando vi avevamo parlato della prima offerta del Betis per il difensore. Questo conferma che Rodriguez mai è stato davvero in corsa per l’Inter, il club nerazzurro – come più volte spiegato – è sempre andato su profili più giovani per una chiara filosofia societaria.

Foto: sito uff Torino