Ribery sui social: “La Fiorentina è un nuovo capitolo della mia vita. Sono fiducioso”

Franck Ribery, nuovo esterno offensivo della Fiorentina, poco fa ha parlato anche attraverso i propri canali social esternando tutta la sua felicità: “Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città. Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici”.

Foto: Fiorentina sito ufficiale