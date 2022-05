Ribery: “Se Lewandowski decidesse di lasciare il Bayern, il Barcellona sarebbe una scelta ottimale”

Franck Ribery, 39enne attaccante della Salernitana, parla del Bayern Monaco, suo ex club e anche in merito al futuro di Lewandowski.

Queste le sue parole: “Ha deciso che in questo momento della sua carriera ha bisogno di una nuova sfida, quindi gli auguro che possa avverarsi. Il Bayern è uno dei club più grandi al Mondo, ma a volte quello che conta è solo la voglia di cambiare. E questo è il caso di Robert. Il Barcellona è il Barcellona. Certo, hanno dei problemi e non sono più così forti come cinque o sei anni fa, ma si tratta comunque di un club fantastico. Se Robert decidesse di lasciare davvero il Bayern, il Barça sarebbe un’ottima scelta”.