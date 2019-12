Franck Ribery, attraverso i propri canali social, ha voluto salutare Vincenzo Montella, ormai suo ex allenatore. Questo il messaggio del francese attualmente fuori per infortunio: “Grazie Mister! È stato un piacere muovere i miei primi passi a Firenze con te e il tuo staff. Auguro tutto il meglio per il futuro a te e alla tua famiglia”.

Foto: Fiorentina Twitter