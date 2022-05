Ribery: “Per vincere ovunque bisogna avere fame. A Salerno si vive di calcio”

Ai microfoni di DAZN, Franck Ribery si è confessato a pochi giorni dalla sfida decisiva per la salvezza, con la Salernitana impegnata all’Arechi con l’Udinese e che può coronare un grande inseguimento, raggiungendo una salvezza che sembrava impossibile.

Queste le sue parole: “Per vincere ovunque bisogna avere fame. Salerno è una bella città, dove si vive per il calcio. Prima di venire qua ho cercato informazioni sulla Salernitana e su Salerno perché non ne sapevo molto. Poi, quando sono arrivato, il calore della gente mi ha ricordato la Francia. Anche se ho vinto tutto nella mia vita e ho 39 anni, mi sento ancora un bambino: mi piace il calcio e vivo per quello”.

Poi sulla fame che serve per vincere: “Dopo 20 anni di carriera qualche acciacco si sente. Ma la fame, la mentalità e la passione rimangono: quelle o ce le hai o non ce le hai. Quando giochiamo le partitelle in allenamento voglio sempre vincere: è fondamentale, questo significa avere mentalità, avere fame”.

