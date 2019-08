Ribery: “Mi aspetto grande affetto. La Fiorentina è un grande club”

Prime parole per Franck Ribery. Il calciatore francese ha rilasciato le prime dichiarazioni a Violachannel.tv: “Sono qua con la famiglia: facciamo qualcosa tutti insieme. Ho già parlato una settimana con le persone della Fiorentina, ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l’italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto”.