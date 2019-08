Ribery, il saluto del Bayern e dei suoi ex-compagni

L’arrivo di Franck Ribery alla Fiorentina ha fatto esplodere di gioia la piazza viola, che ha accolto con tutto il calore possibile il giocatore francese al suo arrivo in Italia. Ci hanno tenuto a salutare il 36enne invece il Bayern Monaco, dove ha trascorso le ultime dodici stagioni, e alcuni dei suoi ex compagni in Bundesliga. Il club bavarese, che già al termine della passata stagione aveva dedicato al giocatore un commovente video di commiato, ha inserito sul proprio sito ufficiale il comunicato riguardante la firma di Ribery con la Fiorentina, descrivendolo come “un grande giocatore e una grande persona” e ricordando come divenne in pochissimo tempo uno dei beniamini preferiti della loro tifoseria. Diversi ex-compagni hanno voluto poi augurare una buona fortuna al francese nella sua nuova esperienza e tra questi c’è il difensore David Alaba. Ecco il suo tweet:

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco