Ribery: “Ho vinto tanti trofei importanti, ma la salvezza con la Salernitana la metto tra i primi posti”

Franck Ribery, ex asso francese, ora assistente di Nicola alla Salernitana, ha raccontato del suo ritiro e della nuova esperienza in panchina, parlando della salvezza della scorsa stagione con i granata.

Queste le sue parole al Mattino: “Il nuovo ruolo di collaboratore tecnico? All’inizio è stato un po’ strano, in un giorno sono cambiate tante cose. Sono contento di questo nuovo ruolo, di poter dare una mano alla squadra e allo staff. Ho accettato ben volentieri la proposta di Nicola e mi ha fatto molto piacere che la società ha fatto di tutto per farmi rimanere a Salerno”.

L’ex attaccante racconta della salvezza: “Ho vinto tanti trofei è vero. Però questa salvezza con la Salernitana è davvero speciale e la metto tra i primi posti. Non avevo mai giocato per la salvezza ed è stato incredibile: quando finisci così, all’ultimo momento, e vedi tutte le persone che sono felici è il massimo. Per me è stato importante e indimenticabile. Mai mollare, insomma, io ci ho creduto sempre, e soprattutto per come eravamo messi a dicembre, è stato davvero incredibile”.

Foto: twitter Salernitana