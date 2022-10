Ribery, giro di campo e addio al calcio tra le lacrime

È stato un pomeriggio particolarmente emozionante per Franck Ribery che aveva annunciato il suo addio al calcio, entrerà nello staff tecnico della Salernitana. Il fuoriclasse francese ha salutato i tifosi dell’Arechi con una passerella molto emozionante, tra le lacrime e gli applausi di tutti. È stato anche esposto uno striscione in Curva Sud: “Le luci non puoi spegnerle”. Gli abbracci ai compagni, quello a Davide Nicola, sempre tra le lacrime. Ora Ribery resterà nel calcio con un altro ruolo.

Foto: twitter Salernitana