Ribery-Fiorentina, presentazione stellare al Franchi. Il video

Presentazione stellare per Franck Ribery. Ingresso in campo da vera stella, gioco di luci e palleggi davanti alla folla in estasi: il nuovo acquisto da mille e una notte della Fiorentina fa sognare il Franchi, con circa 10mila tifosi presenti sugli spalti dello stadio viola per abbracciare il talento francese. Di seguito il video:

⚜️A special night! ⚜️

Grazie a tutti i tifosi viola per una grande serata di festa in onore di @FranckRibery !

Su https://t.co/rI7eUxsbJG il video della serata completo#WelcomeLegend #QuestaÈFirenze #ForzaViola pic.twitter.com/lrApjinq9H — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 22, 2019

Foto: Twitter @lascincoligas