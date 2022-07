Franck Ribery, ex stella del Bayern in forza alla Salernitana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sono fiero di me. La passione è una inesauribile fonte di energia. Ho 39 anni, ma spero di andare avanti ancora. Da bambino, rimanevo a giocare fino alle 2 di notte per le strade del quartiere. Oggi ho ancora la stessa voglia del piccolo Franck”.

Foto: Twitter Salernitana