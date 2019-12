Ribery: “E’ il momento di rimanere uniti, tornerò presto e più forte di prima”

La Fiorentina scenderà in campo domani nel match di Coppa Italia contro il Cittadella. Sicuro assente della partita sarà Franck Ribery. Il fuoriclasse francese, infortunatosi lo scorso sabato nella gara con il Lecce, rientrerà a disposizione solo nel 2020. In un momento delicato per la squadra di Montella, il numero 7 viola ha espresso tutta la sua vicinanza ai compagni e ai tifosi in un post su Instagram: “Grazie per tutti i vostri messaggi. Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi della Fiorentina e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati. Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima. Come sempre“.

Foto: Twitter