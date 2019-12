Ribery ai tifosi della Fiorentina: “Il vostro supporto mi dà motivazioni sempre più grandi”

Franck Ribery, fantasista della Fiorentina, si è sottoposto ieri ad un intervento chirurgico alla caviglia e tornerà a disposizione di Vincenzo Montella tra dieci settimane. Il francese, però, non ha alcuna voglia di mollare e, spinto dalla carica dei tifosi, ha fiducia in un pieno e più rapido recupero. Il numero 7 viola ha infatti postato una foto su Instagram, confidando: “Il vostro supporto mi dà motivazioni sempre più grandi per tornare in campo il prima possibile. Forza Viola, grandi tifosi!“.