Ribaltoni PSG e Borussia: Mbappé (doppietta) guida i francesi nel 4-1 a Barcellona. Simeone cade 4-2 a Dortmund

A Barcellona, è 1-1 tra i catalani e il PSG. Partenza super dei francesi, ma ter Stegen salva su Mbappè: Alla prima occasione, passa il Barcellona. Giocata sontuosa a destra di Yamal, che salta due avversari, palla in mezzo dove ancira Raphinha (doppietta all’andata), trova il vantaggio blaugrana. La reazione ospite è veemente, ci prova Mbappè prima e poi Vitinha, ma ancora ter Stegen salva.

La svolta arriva al 29′. Araujo stende Barcola lanciato a rete e viene espulso, Barcellona quindi in 10. Ne approfitta subito il PSG per trovare il pareggio, con il grande ex Dembelé (a segno anche lui all’andata) contestato prima del match, che trova l’1-1. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa, il PSG prova subito a trovare la rete del vantaggio. Barcellona che soffre con un uomo in meno, i parigini assaltano la porta di ter Stegen. Al 54′ però arriva la rete di Vitinha che trova il 2-1 e porterebbe la sfida ai supplementari. Ma il PSG non si accontenta, capisce che l’avversario è alle corde e allora assalta la porta di ter Stegen. Al 60′, ingenuità di Cancelo che stende in area Dembelé, calcio di rigore per il PSG. Dagli 11 metri non sbaglia Mbappé, che trova il 3-1 e la momentanea qualificazione del PSG.

A quel punto, reazione d’orgoglio del PSG, che impegna Donnarumma, bravo a salvare su Lewandowski e Raphinha. Stoico Barcellona che in 10 comunque assalta il PSG, alla ricerca almeno di un gol per portare la contesa ai supplementari. Barcellona che si sbilancia e al 90′ viene punita. Contropiede letale di Mbappè, salva ter Stegen, sulla respinta irrompe Raphinha, che trova ancora il portiere tedesco a dire di no. Ma un rimpallo fa capitare la palla ancora a Mbappé che chiude la gara segnando il 4-1. E’ trionfo del PSG che riscatta l’eliminazione del 2017, rimontando il Barcellona e tornando in semifinale di Champions.

Nell’altra gara, al Westfalenstadion, il Borussia Dortmund ribalta il ko dell’andata e batte 4-2 l’Atletico Madrid, in una gara anche in questo caso ricca di gol e molto pazza. Nel primo tempo, Brandt e Maatsen segnano il doppio vantaggio per i gialloneri al Westfalenstadion. Nella ripresa, ottima reazione dei colchoneros, che riportano la qualificazione dalla loro parte.

Prima un autogol di Hummels al 49′ e poi Correa al 64′, segnano il 2-2 che darebbe la qualificazione a Simeone. Ma il Borussia reagisce con veemenza e si riporta in attacco. Come nel primo tempo, un colpo del ko secco, im 3 minuti, affondano l’Atletico.

Prima Fullkrug al 71′, trova il 3-1, poi al 74′, trova il quarto gol Sabitzer. Atletico colpito e affondato, gli uomini di Simeone con un gol andrebbero ai supplementari, ma non riescono a reagire e allora fa festa il Borussia Dotmund, che vince 4-2, ribalta l’Atletico e vola in semifinale dopo 11 anni.

Foto: Instagram Mbappè