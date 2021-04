Ribalta lascia lo Zenit: è ufficiale. Ora lo aspetta il Parma

In un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club di San Pietroburgo, il direttore sportivo dello Zenit, ed ex scout di Milan, Novara e Juventus, Javier Ribalta si è congedato dal club russo. Per lui adesso lo aspetta il Parma. Queste le sue parole: “Penso che molto presto festeggeremo tutti il ​​nostro terzo titolo consecutivo. Sono un po’ triste, naturalmente, perché ho trascorso tre anni meravigliosi qui. Non sono per niente felice. Se guardiamo indietro a quello che è successo oltre ai nostri successi in campo, dove abbiamo vinto e poi difeso lo scudetto, considero un risultato come sono stato trattato qui e come ho trattato gli altri. Ho trovato nuovi amici e tutti erano felici di lavorare con me ed io ero felice di lavorare con questo club. Questa è la cosa più importante per me. Ai tifosi dico: continuate ad essere i migliori della Russia e continuate a supportare lo Zenit!“.

