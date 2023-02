Ribalta: “Il Mondiale ci aveva fatto perdere le speranze per Ounahi”

Il Direttore Sportivo del Marsiglia, lo spagnolo Javier Ribalta, ai microfoni di Téléfoot ha commentato l’acquisto Ounahi dall’Angers. Il centrocampista ha disputato un ottimo Campionato Mondiale con il Marocco in Qatar. Contro il Nantes il ventiduenne ha fatto il suo esordio con il Marsiglia andando in rete. Alcune parole del dirigente: “Ad essere onesti, abbiamo iniziato a parlare con Azzedine prima del Mondiale. Poi è iniziata la competizione e questo ci ha ucciso, perché da quel momento sembrava potesse diventare irraggiungibile per noi. Così ci siamo detti ‘OK, corriamo il rischio e aspettiamo un po’. Non faremo offerte folli che non possiamo permetterci. Alla fine abbiamo deciso di muoverci e penso sia stato un ottimo acquisto”.

Foto: Instagram Ounahi