Riapertura degli stadi: 5000 tifosi ad Amsterdam per Olanda-Lituania il 27 marzo

Il 27 marzo sarà un giorno storico nell’Olanda del post-Covid. La KNVB, la federcalcio dei Paesi Bassi, ha infatti deciso che in quella data sarà consentito l’accesso a cinquemila tifosi allo stadio per Olanda-Lituania.

Gli spettatori si sottoporranno al test rapido e saranno divisi in bolle di ricerca, ciascuna finalizzata a un diverso obiettivo per studiare l’impatto e il rendimento delle misure di distanziamento sociale nell’impianto.