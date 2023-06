Guardiola: “Con lo United finale speciale. Ten Hag? Rappresenta al meglio la professione di allenatore”

Conferenza stampa della vigilia di FA Cup per il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola che ha analizzato il derby con il Manchester United.

Queste le sue parole: “Si tratta di una finale molto speciale. Il Manchester United è una squadra diversa dalle altre. In più sono in crescità costante dall’inizio dell’anno. Grealish e De Bruyne? Si sono allenati bene e non abbiamo preoccupazioni per altri giocatori. Stanno tutti, più o meno”.

Il tecnico catalano, poi, parla del rapporto con Erik ten Hag: “È un ragazzo che rappresenta al meglio la professione di tecnico. Non posso dire che siamo amico, non ci sentiamo spesso. Ma lui è un ottimo allenatore per lo United”.

Foto: Twitter city