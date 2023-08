Gara pazza a Villarreal. Il Barcellona vince 4-3 in rimonta

Grande spettacolo nella gara del Madrigal tra Villarreal e Barcellona. Partita pazza, con tanti capovolgimenti.

I catalani sembrano indirizzare il match, trovando subito due gol con Gavi (12′) e De Jong (15′).

Arriva però la reazione rabbiosa dei gialli che prima accorciano con Foyt e poi pareggiano al 40′ con Sorloth. Nella ripresa, arriva addirittura il 3-2 per il Villarreal che ribalta tutto con Baena al 50′.

Ma i catalani non ci stanno e pareggiano al 68′ con Ferran Torres, bel gol per il 3-3. Gara pazzesca, il Barcellona si riporta avanti al 71′ con il suo bomber, Lewandowski, che regala il contro sopparso ai blaugrana. Finisce 4-3 per il Barcellona in una gara pazza.

