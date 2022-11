RFS-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Alle 16.30 scenderanno in campo RFS Riga e Fiorentina per l’ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Ai viola servono tre punti e sperare in un passo falso del Basaksehir per conquistare il primo posto del girone. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

RFS (3-4-3): Steinbors; Dubra, Stuglis, Lipuscek; Vlalukin, Zjuzins, Saric, Maksimenko; Simkovic, Ilic, Rakels. All. Morozs.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikone, Cabral, Saponara. All. Italiano.

Foto: Logo Fiorentina