RFEF: un minuto di silenzio in Spagna per le vittime dell’alluvione. Il comunicato

Il Segretariato Generale della RFEF, in comunicazione con i presidenti delle federazioni di Castilla- La Mancha e della Mancha e della comunità Valenciana, Pablo Burillo e Salvador Gomar, così come con altri territori che potrebbero essere colpiti, sta lavorando per effettuare urgentemente spedizioni di indumenti .inverno e materiale da distribuire alle famiglie colpite dal nubifragio.

Il calcio spagnolo vuole esprimere il suo sgomento per la tragedia meteorologica che si sta vivendo in tutta la zona del Levante spagnolo e invia le sue condoglianze alle famiglie dei defunti.

Per esprimere questo sentimento, la RFEF ha stabilito questo mercoledì che tutte le gare da essa organizzate che si svolgeranno nei prossimi giorni saranno precedute da un minuto di silenzio in memoria delle vittime mortali e in solidarietà con tutte le persone colpite da la DANA che, nelle ultime ore, ha colpito duramente parte della nostra geografia nazionale.

Le partite del primo turno dell’HM the King’s Cup di calcio a 11 in programma oggi, così come le partite del terzo turno dell’HM the King’s Cup di futsal, inizieranno così con il ricordo di coloro che stanno subendo in prima persona, in un modo o nell’altro, le gravi alluvioni.

Foto: sito ufficiale RFEF