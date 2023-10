Rezaei (vice-ct Iran): “Taremi mi ha detto che vuole l’Inter a gennaio”. Già ad agosto…

Su SPORTITALIA è intervenuto il vice allenatore dell’Iran, nonché vecchia conoscenza della Serie A da calciatore (ex Perugia, Messina e Livorno) Rahman Rezaei, per parlare di Mehdi Taremi e dei retroscena di mercato che lo riguardano. Infatti, l’attaccante era un grande obiettivo dell’Inter anche nei giorni della trattativa che avrebbe poi portato Arnautovic in nerazzurro. Tutto questo, prima ancora che il Milan arrivasse ad un passo dal chiudere l’acquisto del giocatore del Porto, poi saltato. Ecco le parole di Rezaei:

“Lui è pronto a partire anche a gennaio ed anche io gli ho consigliato di andare, se ne avrà la possibilità. Senza nulla togliere al Porto, ma lì ha dato tutto: è stato capocannoniere, è diventato un giocatore famoso e importante per la squadra. Ora è il momento di andare via. Gliel’ho detto anche io che può partire in inverno senza rimpianti. Lui era d’accordo. In Giordania gli ho detto che sui giornali scrivevano che l’Inter lo stesse cercando e lui mi ha fatto capire di essere concentrato per fare il massimo in questi mesi per poi andare via. Lui era comunque contentissimo della notizia sui nerazzurri. E’ importante per lui vedere come sta bene la squadra di Inzaghi, gli piacerebbe molto andare in una squadra così e si sente pronto per un’avventura così. Ci saranno sicuramente anche altre squadre, ma quando un club come l’Inter ti cerca, la finalista di Champions, tutte le altre si allertano e si chiedono come mai lo vogliano”.

Foto: Taremi Instagram