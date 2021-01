Reynolds in arrivo, l’aeroporto giusto è quello di Roma

Bryan Reynolds è atteso prossime ore in Italia, ricordiamo che l’aeroporto giusto è quello di Roma. Scherzi a parte, è un modo per ricordare come non fosse stata completata l’operazione con la Juve e di rimbalzo con il Benevento.

La Roma, come anticipato da Sportitalia, era stata il primo club a interessarsi del terzino classe 2001, in uscita dal Dallas: operazione da circa 7 milioni più percentuale da futura rivendita. Dopo i problemi (superati) relativi al Covid, Reynolds è pronto a sbarcare in Italia per la sua prima avventura europea.

Foto: Facebook Dallas