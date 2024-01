Giovanni Reyna alla Fiorentina era una fake news. Il pressing viola era un’autentica fantasia, l’esterno del Borussia Dortmund non era nella lista degli uomini mercato di Commisso. Ma soprattutto è assolutamente confermata la nostra indiscrezione di ieri: il Nottingham Forest è in dirittura per il prestito, al punto che in giornata ci saranno le visite mediche.

Foto: Instagram Reyna