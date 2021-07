Reus: “Spiace per Sancho ma ha coronato il sogno di una vita”

Marco Reus, bandiera del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali del club dell’addio di Sancho e del probabile arrivo di Malen a Dortmund.

Queste le sue parole: “Addio di Sancho? Mi dispiace per Jadon, ci ha dato tanto. Ma sono felice che possa vivere il suo sogno d’infanzia. E’ giusto che provi a realizzarlo e tornare in Inghilterra per lui sarà bello. Il nuovo acquisto? Non so ancora nulla su Malen, ma se dovesse arrivare lo accoglieremmo a braccia aperte”.

Foto: Twitter Borussia