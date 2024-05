Reus: “Sono grato al Borussia Dortmund. Ora pensiamo a vincere la Champions”

Il Borussia Dortmund ha annunciato oggi che Marco Reus si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno, lasciando dopo 12 anni il club giallonero. Queste le prime parole del centrocampista tedesco dopo l’addio alla squadra nella quale ha trascorso quasi tutta la sua carriera:

“Sono incredibilmente grato e orgoglioso di questo momento speciale nel mio club, il Borussia Dortmund. Ho trascorso più della metà della mia vita calcistica in questo club e mi sono divertito ogni giorno, anche se ovviamente ci sono stati anche momenti difficili. So già che sarà difficile dire addio a fine stagione. Abbiamo un grande obiettivo in mente, vogliamo andare a Wembley e riportare la Champions League al Borussia Dortmund. Sono felice che ora ci sia chiarezza sul mio futuro e che possiamo concentrarci pienamente sulle partite che mancano da qui alla fine, saranno tutte finali”.

Foto: Instagram Reus