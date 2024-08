Reus: “Ho scelto subito LA Galaxy. Non volevo restare in Bundesliga e in Europa”

Dopo Messi, Busquets e Insigne, anche Marco Reus è volato in MLS, scegliendo i LA Galaxy. A seguito dell’annuncio da parte del club statunitense, il trequartista tedesco ha rilasciato un’intervista a Sky Sports DE per raccontare quanto sta vivendo in questi giorni: “Mi era chiaro che non volevo assolutamente rimanere in Bundesliga. E ad essere onesti, nemmeno l’Europa era un’opzione per me, perché voglio fare qualcosa di completamente diverso alla fine della mia carriera. Qualcosa di diverso in termini di lingua, qualcosa di diverso per la mia famiglia. Semplicemente per avere l’opportunità di essere riconosciuto di nuovo da un’altra parte, per continuare la mia formazione e per vedere un orizzonte diverso”, ha raccontato Reus.

Poi ha proseguito: “Sono entrato in contatto con il LA Galaxy molto, molto presto e mi è piaciuto subito. Non solo i colloqui, ma anche l’intera esperienza. Anche vivere qui non è male. Ci sono così tante cose che si possono fare e questo è stato un fattore importante, per dire che si può sicuramente immaginare. Perciò ho deciso subito di venire qui e di continuare a giocare a calcio qui”.

Foto: Instagram LA Galaxy