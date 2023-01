Reus: “Futuro all’Al-Nassr? Il mio agente sta parlando con il club. A giugno vedremo”

Futuro all’Al-Nassr (che ha appena ingaggiato Ronaldo) anche per una stella della Bundesliga? Marco Reus attaccante del Borussia Dortmund, ha un contratto in scadcenza a giugno, e a Sport 1 ha parlato del futuro.

Queste le sue parole: “Certo che sto pensando al futuro. Ho solo sei mesi di contratto con il Borussia ma non sono nervoso. Al Nassr? Il mio agente ha parlato con loro; la cosa più importante adesso è mantenermi in forma e concentrarmi sugli obiettivi della squadra. Il resto lo decideremo più avanti, il mio agente si occupa di tutto. A giugno vedremo”.

Foto: Instagram personale