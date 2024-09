Reus e la nostalgia per Dortmund: “Sarei stupido se non pensassi ad un ritorno”

Nonostante il viaggio oltreoceano, Marco Reus non riesce a non pensare al suo Borussia Dortmund. In un’intervista rilasciata a Sport Bild, la stella tedesca ha parlato di un possibile ritorno, magari nei prossimi anni, a Dortmund. In Germania l’attaccante ha lasciato affezioni, amicizie e legami fortissimi e proprio per questo, nonostante l’attuale focus sulla sua nuova esperienza ai Los Angeles Galaxy, il classe ’89 non nega di star pensando ad un ritorno alla squadra della sua vita, magari dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Sul ritorno a Dortmund: “Sarei stupido se non pensassi ad un ritorno. Non sono una persona che fa piani triennali. Lascerò che mi succeda. Ho grandi obiettivi qui che sono attualmente concentrato sul progetto. Ma parleremo sicuramente di lavorare insieme nei prossimi mesi”.

Sull’attuale Borussia: “Ci sono stati ottimi rinforzi, ma ci vorrà del tempo. Sono partiti giocatori importanti, i nuovi devono abituarsi al Club. Molto probabilmente ci saranno delle battute d’arresto, è importante avere fiducia e agire in modo coerente”.

Foto: Instagram Reus