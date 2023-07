Reus annuncia: “Non sarò più il capitano del Borussia Dortmund”

Marco Reus con un video pubblicato sui propri canali social ha annunciato che non sarà più il capitano del Borussia Dortmund. Ecco le sue parole: “Ho informato Edin Terzic e Sebastian Kehl di questa decisione mercoledì. Sono stato autorizzato a indossare questa fascia e l’ho portata con orgoglio e onore per cinque anni. Grazie per tutto il vostro supporto durante questi anni. Sono sicuro che ci riusciranno a individuare un degno successore”.

Foto: Reus IG