Retroscena Zaza: il Toro si è reinserito mentre la Samp discuteva il contratto

Di prima mattina avevamo titolato “Esclusiva: Zaza, ora la Samp spinge e parla del contratto. Il Toro per ora insegue perché…”, spiegandovi che il club granata prima di fare un’altra operazione in entrata avrebbe voluto cedere una punta. Ma mentre la Samp, dopo l’accelerata da noi preannunciata, discuteva dei dettagli del contratto (il Valencia aveva già accettato la proposta blucerchiata), il Toro ha capito che non c’era più tempo da perdere e si è reinserito. Zaza è un obiettivo di vecchia data della società granata: adesso la decisione finale spetterà a Simone, che in ogni caso dovrebbe tornare in Serie A dopo la buona parentesi nella Liga.

Foto: sito ufficiale Valencia