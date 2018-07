Il retroscena: Vrsaljko vuole aspettare l’Inter. E Ausilio non molla Henrichs

Sime Vrsaljko sempre in cima alla lista dell’Inter. E ulteriori conferme nelle ultimissime ore: il terzino dell’Atletico Madrid, che si sta godendo un meritato riposo dopo il Mondiale, ha intenzione di aspettare il club nerazzurro. Convinto che in qualche modo si individuerà la soluzione, magari in prestito molto oneroso che garantirebbe il riscatto senza obbligo. Sia Darmian (sempre aggrappato alla Juve) che Zappacosta inseguono. Ma attenzione perché Ausilio continua a marcare da vicino Benjamin Henrichs, il ’97 del Bayer Leverkusen: come anticipato diversi giorni fa, è un profilo che intriga parecchio. E l’Inter non molla: oggi siamo in una fase di mercato che non consente un pronto intervento, ma presto le cose possono cambiare. Henrichs resta un pensiero fisso nerazzurro, per qualità e prospettiva.