Il retroscena: Ternana caos, Calori ai titoli di coda. Intanto Bandecchi…

L’organico sulla carta migliore del girone B di Serie C. Ma la carta non sempre fa la differenza se non si passa dalla teoria alla pratica, per la Ternana è un momento difficilissimo. Il patron Bandecchi sta meditando sulle decisioni da prendere, sono tutti sulla graticola, nessuno escluso. L’allenatore Calori quasi sicuramente non avrà un’altra possibilità, la situazione sta precipitando in questi minuti. Per la sostituzione un nome possibile è Camplone, ricordando che De Canio è sotto contratto, una suggestione è Delneri. Ma anche il direttore sportivo Leone non ha inciso per come avrebbe dovuto, mostrando limiti nella gestione e non dando il contributo che avrebbe dovuto dare. Forse neanche il 40 per cento di quel contributo. E così anche lui è sotto la lente d’ingrandimento di Bandecchi, in attesa delle decisioni definitive. Che non tarderanno, a maggior ragione se questo continuasse a essere l’andazzo di una stagione per certi versi più deludente della scorsa che coincise con la retrocessione dalla B.