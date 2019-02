Il retroscena: Rakitic, gradimento Inter ma nessun incontro col Barcellona. Già nel 2010…

Ivan Rakitic è un nome da considerare a caratteri cubitali per il futuro dell’Inter. Non da oggi, ma da almeno un mese. C’è la volontà del diretto interessato di lasciare Barcellona, malgrado un contratto ancora lungo (scadenza 2021) e ricco. Ecco perché il centrocampista non ha voluto prendere in considerazione il rinnovo, si sente pronto per una nuova esperienza. L’Inter? Gradirebbe non poco, un apprezzamento ovviamente ricambiato dai nerazzurri. Quindi l’ipotesi può diventare concreta, ma per ora non ci risultano incontri già fatti con il Barcellona, vedremo più avanti in una situazione comunque da seguire. L’Inter aveva pensato a Rakitic anche nel 2010: quando era allo Schalke c’era stata una trattativa, ma poi il croato trovò l’intesa con il Siviglia.

Foto: ESPN