Il retroscena: Paratici per la prima volta non segue la Juve in tournée. Le uscite Juve…

Di solito fedelissimo alle tournée in giro per il mondo, stavolta Fabio Paratici ha deciso di restare a Milano. È una notizia, significa che il mercato Juve (soprattutto quello in uscita) vivrà giorni caldissimi. E che la presenza in Italia di Paratici è fondamentale per completare le operazioni impostate. La più calda è quella di Rugani con il Chelsea, ma presto entreremo nel vivo anche per quanto riguarda Higuain (ancora in vacanza dopo il Mondiale), mentre per Pjanic serve un’offerta da 100 milioni (il Chelsea non si è ancora presentato ufficialmente ma ha sondato, resta in lizza anche il City malgrado le smentite) altrimenti si provvederà all’adeguamento. Intanto, Paratici fissa il suo quartiere generale a Milano e approfondisce i discorsi con Ramadani.

Foto: sito ufficiale Juventus