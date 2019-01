Il retroscena: Obiang e la Fiorentina, un altro no. La ricostruzione

Obiang e la Fiorentina, un intreccio di mercato che vi abbiamo raccontato con dovizia di dettagli. Quando sembrava ormai a un passo il ritorno in Italia del centrocampista classe ’92, David Sullivan, co-proprietario del West Ham, non ha dato l’ok definitivo per il trasferimento dell’ex Samp alla Viola. Tutto questo malgrado i dieci milioni di euro messi sul piatto dal club dei Della Valle per il trasferimento a titolo definitivo. Obiang aveva detto sì a un contratto di quattro anni e mezzo, anche l’apertura del West Ham era stata totale, prima della frenata degli inglesi. Ma la Fiorentina nelle ultime ore ha fatto un nuovo tentativo per Obiang, ricevendo però un’altra risposta negativa. Per cui, salvo sorprese, la società toscana non ha intenzione di riprovarci. I viola hanno memorizzato la volontà del West Ham e non vogliono forzare la mano, anche in virtù dei rapporti con il club londinese.

Cifre che avevamo svelato ieri, mmmm

Foto: The Sun