Retroscena Kolarov: divieto dell’Inter per giocare Serbia-Scozia

Ha sorpreso l’assenza di Aleksandar Kolarov fra gli undici titolari dei playoff Serbia-Scozia. Secondo MozzartSport, il difensore avrebbe ricevuto il “no” dell’Inter a giocare la partita a causa dei suoi problemi fisici. Il ct aveva provato Kolarov nella difesa a tre, ma poche ore prima del match avrebbe saputo di questo veto. Il nerazzurro ha chiesto alla Nazionale di non entrare in conflitto con il suo club e dopo la partita ha preso il volo per Milano.

Foto: Inter