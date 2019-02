Il retroscena: Izco è a Cosenza e si allena. Ma per il tesseramento…

Mariano Izco è già a Cosenza e si allena alla corte di Braglia. Ieri vi abbiamo raccontato come il centrocampista classe ’83, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Crotone, oggi sarebbe arrivato in Calabria per le visite. Tutto confermato, considerato che l’argentino è arrivato in città nelle scorse ore. Ma per il tesseramento, il Cosenza vuole capire bene quali sono le sue condizioni fisiche, dato che Izco non gioca una gara ufficiale dal 4 novembre del 2017, in occasione di Bologna-Crotone. Se tutto andrà nel migliore dei modi, Izco firmerà un contratto fino al 30 giugno, quasi sicuramente senza opzioni.