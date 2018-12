Il retroscena: Inzaghi si gioca tutto a Empoli. E anche Mihajlovic…

Empoli-Bologna sarà una partita decisiva per il futuro di Pippo Inzaghi. Non è bastata la netta vittoria di Coppa Italia sul Crotone per risollevare gli animi, la classifica resta complicata e lo scontro diretto al Castellani diventa uno snodo determinate. Super Pippo sa che soltanto una grande prestazione e soprattutto un risultato positivo potrebbero garantirgli la permanenza sulla panchina rossoblù. In caso contrario, la svolta sarebbe dietro l’angolo: il Bologna ha valutato segretamente alcuni profili, nelle ultime ore anche quello di Sinisa Mihajlovic. Quest’ultimo è ancora sotto contratto con lo Sporting fino al 2021, ma ha grande voglia di rientrare in pista e per lui si tratterebbe di un gradito ritorno a Bologna dopo l’esperienza nel 2008-2009. Dovrebbero esserci tutti i presupposti, anche economici, ma si tratta di una candidatura da prendere eventualmente in considerazione.

Foto: Twitter ufficiale Bologna